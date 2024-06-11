Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Temel Eğitim Programı’nda yeni dönem başladı. 15 yaş üstü bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyen tüm kadınların ücretsiz olarak faydalanabildiği programda katılımcılar hem korkularını yeniyor hem de hayallerini gerçekleştiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlar için özel olarak hazırladığı Bisiklet Temel Eğitim Programı’nda yeni dönem başladı. Uzman öğretici eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen programda, hem çevreci ve sessiz bir ulaşım aracı teşvik ediliyor, hem de pedal çeviren kadın sayısının artırılması hedefleniyor.

DÖRT SAATTE ÖĞRENMEK MÜMKÜN

“Pedallar kadınlar için dönüyor” sloganıyla, Beylikdüzü’nde ikamet eden 15 yaş üstü tüm kadınların kaydolabileceği kursta, bisiklet ve ekipman da belediye tarafından karşılanıyor. Katılmak isteyenlerin www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden online kayıt yaptırması gerekiyor. Kaçıranlar için iki ayda bir yeni bir program açılıyor. Rahat spor kıyafetler ve spor ayakkabı kullanmak dışında herhangi bir katılım şartı da yok. Haftanın iki günü toplamda dört saatte tamamlanacak Bisiklet Temel Eğitim Programı’na katılanlara eğitim sonunda bir de katılım belgesi verilecek. Programla ilgili detaylı yer ve saat bilgisine belediyenin web sitesinden erişmek mümkün.