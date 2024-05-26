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Evdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 16 kök Hint keneviri, 2 kilogram uyuşturucu ile kenevirlerin yetiştirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü 'nde silahlı kavga ya karıştığı iddiasıyla Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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