İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarının ardından çalışma başlattı.

Olay yerinde 3 boş kovan bulan ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli F.M.Ç, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

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Evdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 16 kök Hint keneviri, 2 kilogram uyuşturucu ile kenevirlerin yetiştirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: aa