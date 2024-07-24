Voleybolu sokaklara taşıyan ve yeni kurallarıyla dikkat çeken Red Bull Back Line, Beymen Club iş birliği ile İstanbul'da final turnuvasını gerçekleştirecek.

Voleybol heyecanı sokaklara taşıyor

Red Bull Back Line, yenilikçi kuralları ve sokak voleybolu konseptiyle büyük ilgi topluyor. Voleybolu sokaklara taşıyan bu etkinlik, son dönemin en gözde spor organizasyonları arasında yer alıyor. Katılımcılar, enerjik ve eğlenceli bir atmosferde mücadele etme fırsatı buluyor.

Beymen Club ile güçlü iş birliği

Bu yılki final turnuvası, Beymen Club’ın desteğiyle daha da renkli hale geliyor. Red Bull'un dinamik renkleri ve Beymen Club'ın ikonik tasarımları, sporcuların formalarında özel olarak buluşuyor. Beymen Club’ın katkıları, etkinliğin cazibesini artırıyor ve katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.

Etkinlik ve elemeler

İstanbul Caddebostan Etkinlik Alanı'nda 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek elemeler, büyük finale giden yolda önemli bir adım olacak. İki gün boyunca devam edecek olan eleme maçlarında sporcular, finale kalmak için kıyasıya mücadele edecekler.

Eğlenceli aktivasyon alanları

Beymen Club, sadece spor değil, aynı zamanda eğlence dolu aktivasyon alanlarıyla da etkinlikte yer alacak. Etkinlik süresince düzenlenecek interaktif oyunlar ve etkinlikler, spor ve moda tutkunlarını bir araya getirecek. Bu alanlarda katılımcılar, hem voleybol heyecanını yaşayacak hem de keyifli vakit geçirecekler.

Büyük final heyecanı

28 Temmuz'da gerçekleştirilecek final turnuvası, Red Bull Back Line ve Beymen Club partnerliğinde unutulmaz bir etkinlik olacak. İstanbul'da düzenlenecek olan bu büyük final, sporcuların en üst düzey performanslarını sergileyeceği ve seyircilerin büyük bir heyecanla takip edeceği bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Red Bull Back Line final turnuvası, Beymen Club’ın katkılarıyla moda ve sporu bir araya getiriyor. Katılımcılar, turnuva boyunca düzenlenecek etkinlikler sayesinde hem spor yapacak hem de modanın en yeni trendlerini keşfetme fırsatı bulacaklar.