Ancak yapılan beyin taraması, tıp dünyasını hayrete düşüren bir gerçeği ortaya çıkardı: Adamın kafatasının neredeyse tamamı sıvı ile doluydu ve beyninin yalnızca ince bir tabakası mevcuttu.

Fransa’nın tıp literatürüne geçecek bir vakası, bilim insanlarını ve doktorları şaşkına çevirdi. 44 yaşındaki bir adam, sol bacağında hissettiği hafif güçsüzlük nedeniyle hastaneye başvurdu. Başlangıçta sıradan bir şikayet olarak değerlendirilen bu durum, yapılan beyin taraması sonrasında inanılmaz bir bulguya dönüştü.

Beynin yerini sıvı almış

Doktorlar, hastanın beyin taramasında, kafatasının içinin büyük bir kısmının sıvı ile dolu olduğunu ve gerçek beyin dokusunun sadece ince bir dış tabakadan ibaret olduğunu fark etti. Normalde beyin dokusunun kaplaması gereken alan, yerini neredeyse tamamen sıvıya bırakmıştı. Tarama sonuçlarına göre, beynin iç kısmı büyük ölçüde aşınmış ve kaybolmuş durumdaydı.

Hayati fonksiyonlar nasıl devam etti?

Bu durum, doktorları ve bilim insanlarını bir dizi soruyla baş başa bıraktı: Bu kişi, beyin dokusunun büyük bir kısmı eksik olmasına rağmen nasıl hayatta kalabilmişti? Daha da ötesi, nasıl bu kadar az beyin dokusu ile normal bir yaşam sürdürüyordu?

Adamın beyin dokusunun neredeyse yok denecek kadar az olmasına rağmen, ciddi bir zihinsel ya da motor fonksiyon kaybı yaşamaması, beyin plastisitesi olarak bilinen fenomenle açıklanabilir. Beynin, hasar gördüğünde ya da belirli bölümleri işlevini yitirdiğinde, diğer bölgelerinin bu fonksiyonları üstlenme kapasitesi olduğu bilinir. Ancak bu vakada, beynin bu denli büyük bir kısmının eksikliği karşısında gösterilen adaptasyon, tıp dünyasında ender görülen bir durum olarak değerlendiriliyor.

Beynin sıvı ile dolması ne anlama geliyor?

Beynin büyük bir bölümünün yerini sıvının alması, "hidrosefali" adı verilen bir durumdan kaynaklanabilir. Hidrosefali, beyin omurilik sıvısının (BOS) normalden fazla birikmesiyle ortaya çıkar ve bu sıvı birikimi zamanla beyin dokusunu baskılayarak aşınmasına neden olabilir. Vakadaki hastanın bu durumu, muhtemelen yıllar içinde yavaşça gelişmiş ve beyin dokusu, bu süreçte yavaş yavaş kaybolmuştur.