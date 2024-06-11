Bilim insanları, beyinlerimizin uykuda sadece geçmiş olayları tekrarlamakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki deneyimleri de öngörmeye çalıştığını ortaya koydu. Bu çığır açan bulgu, Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde yeni kapılar açabilir.

Yeni bir araştırmaya göre, labirentte koşan sıçanlar, izleyecekleri yeni rotaları uyurken belirliyor. Daha önce yapılan çalışmalar, uykunun hafıza ve öğrenme üzerindeki kritik rolünü doğrulamıştı. Hakemli dergi Nature'da yayımlanan bu yeni çalışma, uykunun dinlenmeden hemen önce deneyimlenen sorunlara dair yeni kavrayışlar kazanılmasına nasıl yardımcı olduğunu inceliyor.

Araştırmacılar, sıçanları ödül olan yükseltilmiş bir parkurda ileri geri koşmaları için eğitti ve hipokampüslerindeki nöronların nasıl elektrik sinyali ürettiğini gözlemledi. Bu nöronların aktivitesini inceleyerek, sıçanların uyurken nerede olmayı düşlediklerini tahmin ettiler. Uyuyan sıçanların nöral aktivitesinin, uyandıktan sonra labirentle nasıl başa çıkacaklarını öngördüğünü buldular.

Dinamik bir süreç olarak uyku

Araştırmacılar, sıçanların yeni bir çevreyi deneyimlediklerinde beyinlerinde oluşan uzamsal temsillerin uykudan birkaç saat sonra istikrarlı olduğunu vurguladı. Ancak nöronlar, sıçanların uyandıklarında labirentte daha iyi gezinmelerini sağlayacak şekilde hareket ediyordu. Bu durum, sıçanların sadece ziyaret ettikleri yerler hakkında rüya görmediğini, aynı zamanda gidebilecekleri potansiyel yeni rotaları da düşündüğünü gösteriyor.

Çalışmanın eş yazarı Caleb Kemere, "Uyku sırasında meydana gelen bu diğer değişiklikleri görebiliyoruz ve hayvanları ikinci kez ortama geri koyduğumuzda, bu değişikliklerin gerçekten uykudayken öğrenilen bir şeyi yansıttığını doğrulayabiliyoruz" dedi. Sanki mekana ikinci kez maruz kalma gerçekten de hayvan uyurken gerçekleşiyormuş gibi.

Beynin şekillendiği gizemli anlar

Bulgular, beynin uyku sırasında henüz keşfedilmemiş birçok yolla şekilleniyor olabileceğini düşündürüyor. Bu dinamik süreç, beynimizin gelecekte karşılaşabileceğimiz durumlar için nasıl hazırlandığını anlamamıza yardımcı olabilir.