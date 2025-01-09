Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki sosyal tesislerde yer alan yiyecek ve içeceklerin fiyatlarına önemli bir zam yapıldığını açıkladı. Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada, AK Parti grubu zam oranlarını yüksek bularak ret oyu verdi, ancak zamlara dair karar kabul edildi.

AK Parti grubu fahiş zamları eleştirdi

Beyoğlu Belediyesi’nde gerçekleşen Ocak ayı Belediye Meclisi toplantısında, sosyal tesislerdeki fiyat değişiklikleri gündeme geldi. AK Parti Meclis Üyesi Emre Bozkuş, zam oranlarının "fahiş" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sosyal tesisler, Beyoğlu’na kazandırdığımız en büyük hizmetlerden biridir. Bugün bir kahvaltı tabağının fiyatı 95 TL’den 210 TL’ye, büyük boy pizzanın fiyatı ise 105 TL’den 225 TL’ye çıkarılmış. Bu fiyatlar, sosyal tesislerin amacına ters düşüyor. Bizim gibi halkçı bir belediyenin, vatandaşına bu kadar yüksek fiyatlar sunması kabul edilemez.” AK Parti grubunun ret oyuna rağmen, zamlar Beyoğlu Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Beyoğlu'nda fiyatlar farklılaşacak

CHP’li Meclis Üyesi Necip Şentürk, ilçede uygulanan yeni fiyat tarifesinin farklılık gösterdiğini söyledi. Beyoğlulu vatandaşlar için indirimli fiyatlar uygulandığını belirten Şentürk, dışarıdan gelen ziyaretçilerin ise daha yüksek fiyatlarla karşılaştığını dile getirdi. Şentürk, “Beyoğlu Kart sahipleri, Beyoğlulu vatandaşlarımız için en makul fiyatlarla kaliteli ürünler sunuyoruz. Örneğin, kahve 65 TL, dışarıdan gelen bir vatandaş ise 90 TL ödüyor. Yüksek kaliteli sıcak çikolata, 50 TL’ye satılıyor, dışarıdan gelenlere ise 70 TL. Bizim amacımız, halkımıza en uygun fiyatla en kaliteli hizmeti sunmak.” dedi.

Yapılan fiyat artışları ise şu şekilde sıralandı:

Kahvaltı tabağı: 95 TL’den 210 TL’ye

Çorba: 35 TL’den 70 TL’ye

Tost: 30 TL’den 40 TL’ye

Fincan çay: 10 TL’den 20 TL’ye

Karışık pizza: 110 TL’den 225 TL’ye

İnegöl köfte: 100 TL’den 190 TL’ye