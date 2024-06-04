TUNUS (AA) - İstanbul’un Beyoğlu ilçe mahallelerinde görev yapan 17 muhtar Tunus’u ziyaret etti.



Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ın Büyükelçilikte kabul ettiği muhtarlar, Tunuslu muhtarlarla da bir araya gelecek.

Beyoğlu mahalle muhtarlarının ziyaretine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Demircan, “Uzun yıllar belediye başkanı olarak görev yaptığım Beyoğlu’nda beraber çalıştığım muhtarlar ile beraber Tunus’ta bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beyoğlu’nda 46 mahalle var, bu mahallelerden 17’sinin muhtarı burada bizimle beraber. Arkamızda güzel hatıralar ile anılmak ve is bırakmadan iz bırakabildiğimiz için çok mutluyum.” dedi.

Muhtarların, Tunuslu muhtarlar ile bir araya geleceğini belirten Demircan, “Beyoğlu muhtarları ile başkent Tunus’ta görev yapan muhtarları da bir araya getirmek için bir program yapıldı. Muhtarların Tunus’u tanıması, Türkiye’yi ziyaret eden Tunuslulara bakış açısını da olumlu olarak etkileyecektir. İlişkiler insan merkezli kuruluyor, Büyükelçiliğin görevlerinden biri de bu ilişkilerin kurulmasına ön ayak olması. Kardeşliklerin tesisi için, belediyeden belediyeye, okuldan okula, muhtardan muhtara ve insandan insana ilişkilerin kurulması için gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

- “Büyükelçi Demircan mahallelerimize çok büyük yatırımların gelmesine ön ayak oldu”

Beyoğlu Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Songül Öztunç, “Son 3 dönemdir Tonton Mahallesi muhtarıyım. Sayın Büyükelçimizle 3 dönem birlikte çalıştık. Büyükelçilik görevi tevdi edildiğinde kendisini İstanbul’da tebrik ettik. Büyükelçimize sizi Tunus’ta da ziyaret edeceğiz dedik ve onu burda da ziyaret ettik. Beyoğlu muhtarları adına bizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum sayın Büyükelçimize. Tunus gezimiz süresince Büyükelçiliğimiz öncülüğünde başkent Tunus’taki mahalle muhtarlarıyla da bir araya geleceğiz.” dedi.

Büyükelçi Demircan’ı Beyoğlu’na yaptığı hizmetlerden dolayı çok sevdiklerini belirten Beyoğlu Kocatepe Mahalle Muhtarı Hasan Sevim de şunları kaydetti:

“Büyükelçi Demircan mahallelerimize çok büyük yatırımların gelmesine ön ayak oldu. Bakan yardımcısıyken dahi Beyoğlu’muza çok yardımları oldu. Bundan dolayı kendisini çok seviyoruz. 20'ye yakın Beyoğlu muhtarı olarak kendi imkanlarımızla buraya geldik, kimseden herhangi bir katkı almadan. Büyükelçimiz çok değerli bir insan, özellikle Beyoğlu’nda turizme verdiği çok büyük hizmetler var, binlerce insanın iş sahibi olmasına vesile oldu.”

Büyükelçi Demircan’ın da yaşadığı Kadı Mehmet Mahallesi Muhtarı Yusuf Erdoğan da, Demircan ile 3 dönem çalıştığını, mahallelerinden Demircan gibi bir şahsiyetin yetişmesinden dolayı çok gururlu olduklarını söyledi.

Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi Muhtarı Ömer Avcu ise, Beyoğlu’nda çok güzel işler yapan Demircan’ın kendileri için çok değerli olduğunu bu yüzden kendisini mekanında ziyaret etmek istediklerini aktardı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinden gelen 17 mahalle muhtarı, Tunus ziyaretleri süresince Büyükelçi Demircan’ın yanı sıra Tunuslu muhtarlarla ve yetkililerle bir araya gelecek.



