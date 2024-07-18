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Şüphelinin üstünden ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.Y'nin silahla ateş etmesi üzerine M.H. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde 7 Temmuz'da, M.Y, kardeşini darbettiği iddiasıyla M.H. ile tartıştı.

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu 'nda bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı.

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