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Sorgulamada, C.Ü'nün "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, karısının ise aynı suçtan arandığı anlaşıldı.

Ekipler, Taksim Meydanı'nda durumundan şüphelenilerek durdurdukları C.Ü. ile eşi Ö.Ü'nün Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Kocaeli'de işçi servisi ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kocaeli'de işçi servisi ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması, şüpheli kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu 'nda dolandırıcılık tan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi ile aynı suçtan aranması olan eşi gözaltına alındı.

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