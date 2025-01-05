Olay, 21 Aralık Perşembe günü saat 11.20 sıralarında Kadımehmetefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (BEDAŞ) ait 06 DY 1709 plakalı kamyonetin sürücüsü, yokuş aşağı inerken frenlerin tutmaması nedeniyle kontrolü kaybetti. Kamyonet, sokakta bulunan bir marketin önce tentesine, ardından da duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, markette yaklaşık 60 bin liralık hasar oluştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin hızla markete doğru ilerlediği ve çarpmanın etkisiyle tente ve duvarda hasar meydana geldiği görülüyor.

"Tamamen dikkatsizlik"

Market sahibi Savaş Peçe, olayın sürücünün dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirterek, "Dükkânda duran diğer ortağım beni aradı. Kamyonet çarpmış, geldiğimde de zaten öyleydi. Allah'tan kimse yoktu orada da can kaybı olmadı. Şoförün dikkatsizliğiydi. Fren tutmaması değil, tamamen dikkatsizlik. Yandakiyle konuşurken ya da telefonla bir iş yaparken oraya girdi. Kepenk zarar gördü, yaklaşık 60-65 bin liralık zarar var. Ekipler geldi, yardımcı oldular ve tutanak tuttular" dedi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, kazayla ilgili tutanak tuttu ve soruşturma başlattı.