Beyoğlu’nda Gecekonduda Yangın Baba Ve 2 Çocuğu Son Anda Kurtarıldı

Beyoğlu’nda bulunan tek katlı bir gecekonduda, öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi etkisi altına aldı. Yangın nedeniyle elektrik kablolarında kıvılcımlar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden hayat kurtaran müdahale

Yangın sırasında evde bulunan baba ve 2 çocuğu, olayı fark eden mahalle sakinlerinin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Mahalle sakini Mustafa Gramalıol, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Merdivenlerden aşağı iniyordum, alevleri gördüm. Arkadaşımla içeri girdik, iki çocuğu alevlerin arasından çıkardık, ardından babası çıktı. 5 çocuk olduğunu sanmıştık, meğer 3’ü dışarıda oynuyormuş. Hala kendime gelemedim."

Yangın diğer evleri tehdit etmeden söndürüldü

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlendi. Ancak gecekondu kullanılamaz hale geldi.