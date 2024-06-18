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Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Şüpheli M.T. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülürken, saldırıda yaralanan Erkan B'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi.

Katipmustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan iş yerinin önündekilere, 4 şüpheli tarafından silahla ateş edildi.

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu 'nda iş yeri ne düzenlenen silahlı saldırı da 1 kişi yaralandı, kaçan 4 şüpheliden 1'i polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

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