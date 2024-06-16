Beyoğlu'nda ilk olarak kesim için alana götürülmek istenen boğa, sahibinin kontrolünden çıkarak Kulaksız Mezarlığı'na daldı. Mezarlık içerisinde bulunan çiçek satıcısı kadın ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa, ardından mezarın üstüne çıktı.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, kızgın boğayı etkisiz hale getirmek için çaba sarf etti. Ancak boğa, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı ve kaçmaya devam etti. Ekiplerin birkaç uyutucu iğne daha atması sonucunda boğa yere yığıldı ve kontrol altına alınabildi.

Daha sonra sahibine teslim edilen boğa, yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.