İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Alevlere müdahale çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler seferber oldu

Yangın, akşam saatlerinde Beyoğlu’nun merkezi bir bölgesinde bulunan otelde başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tahliye çalışmaları devam ediyor

Otelde kalanların tahliyesi sürerken, dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin üst katlara sıçradığı belirtilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Detaylar gelecek..