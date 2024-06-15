Beyoğlu Dolapdere Caddesi'nde seyir halindeki bir taksinin aniden alev alması panik yarattı; yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 10.50 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. 34 TFK 37 plakalı taksi, içinde yolcu varken seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Arızayı fark eden taksi sürücüsü Selahattin Çıtlak, aracı hemen yol kenarına çekti. Bu sırada taksi aniden alev aldı.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının aracın klimasından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın sonucu takside maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangın sonrası konuşan taksi sürücüsü Selahattin Çıtlak, "Ben yola çıkarken torpidodan duman çıkmaya başladı. Bilmiyorum neden yandı" dedi. Çıtlak, olayın şokunu yaşadığını ve aracın bir anda alev aldığını belirtti.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak detaylı incelemeler sonucunda belirlenecek. Araçta meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.