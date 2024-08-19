Ankara’nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonda, bin 108 adet Bizans sikkesi ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen bu operasyonda, bir kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Operasyon detayları

19 Ağustos'ta, Beypazarı’nda C.A. adlı kişinin tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Elde edilen bilgilere göre, C.A., elindeki Bizans dönemine ait sikkeleri piyasaya sürerek haksız kazanç sağlamayı planlıyordu.

Yetkililerden açıklama

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, 1.108 adet Bizans sikkesi ele geçirildi. Sikkeler, tarihi ve kültürel değer taşıdığı için el konulurken, gözaltına alınan C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik mücadele

Bu operasyon, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Jandarma ekipleri, benzer operasyonlarla tarihi ve kültürel mirası koruma görevini sürdürüyor. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu çalışma, kaçakçılığın önlenmesine yönelik kararlılığı gözler önüne serdi.