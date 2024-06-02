Bolu'da faaliyet gösteren Beypiliç firmasında, kesimhane bölümünde çalışan 19 işçinin amonyak gazı sızıntısı nedeniyle rahatsızlanması üzerine acil önlemler alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen işçiler, tedavi altına alındı.

Akçakavak köyü mevkiinde yer alan Beypiliç fabrikasında çalışan işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerinin artması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İşçiler tedavi altına alındı

AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede, fabrikanın kesimhane bölümünde amonyak gazı sızıntısı tespit edildi. Sağlık ekiplerince tedavi altına alınan işçiler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri tarafından amonyak gazı sızıntısı olan fabrikada gaz tahliye çalışması yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.