Anadolu Grubu'nun inovasyon platformu Bi-Fikir KAP'ın 6. yılı sonuçlandı. Üniversite öğrencilerinin projeleriyle yarıştığı etkinlikte, Migros Akıllı Şef birinci, AGCharge ikinci ve Enature üçüncü oldu.

Bi-Fikir KAP 6. finali yamamlandı

Anadolu Grubu’nun üniversite öğrencilerine yönelik inovasyon programı Bi-Fikir KAP, 6. kez düzenlendi ve final heyecanı Anadolu Grubu Genel Merkezi'nde yaşandı. Programa 530 yenilikçi proje başvurusu yapıldı. Finalde yer alan 10 proje arasında en başarılı üç proje ödüllerle taçlandırıldı. Migros Akıllı Şef birinci, Anadolu Isuzu ile eşleştirilen AGCharge ikinci ve Anadolu Efes ile Migros’un ortak projesi Enature üçüncü olarak sıralandı. Kazananlar sırasıyla 60 bin TL, 40 bin TL ve 30 bin TL ödül kazandı.

6 yılda 1604 proje başvurusu

Anadolu Grubu, gençleri inovasyona teşvik etmek amacıyla 6 yıldır Bi-Fikir KAP’ı düzenliyor. Programa bugüne kadar 1604 proje başvurusu alındı. Gençler, staj ve kariyer fırsatlarının yanı sıra projelerini hayata geçirme şansı da buluyor. 2023’te 530 proje önerisi değerlendirmeye alındı ve 10 proje finale yükseldi. Anadolu Grubu şirketlerinin mentorlarıyla desteklenen finalistler, sunumlarını yaparak jüri karşısına çıktı.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, gençlerin yaratıcılığını desteklemenin önemine vurgu yaparak, "530 projeyi değerlendirmek, geleceğe olan inancımızın göstergesi" dedi. Başarır, yenilikçi ve girişimci bir ruhla gençlerin fikirlerine değer verdiklerini belirtti.

Yenilikçilik ve büyümenin güvencesi

Anadolu Grubu, 20 ülkede 80'den fazla şirketi ve 100.000 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Grubun vizyonu, dünya çapında sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Grubun 2023 yılı cirosu 375,6 milyar TL oldu.

Anadolu Grubu; bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv ve enerji gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösterirken, birçok uluslararası marka ile ortaklık yapıyor. Bi-Fikir KAP gibi programlarla da inovasyon ve sürdürülebilirliği merkeze koyarak gençlerin önünü açıyor.