Eskişehir Valiliği, biber gazı taşımanın yasakladığını duyurdu. Eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasının yasaklanması tartışmalara neden oldu.

Eskişehir Valiliği tarafından eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasının yasakladığı duyuruldu. Karar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

"Taşıması ve kullanması yasaklanmıştır"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.