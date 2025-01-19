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Soruşturma başlatılırken, olayın detayları ve Mustafa K.'nın bıçakla tehdidi devam eden soruşturmanın odağında yer alıyor.

Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri, kendini ve çevresindekileri tehlikeye atan Mustafa K.'yı tekme tokat dövüp, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, zorbayı yakalayarak gözaltına aldı.

Şanlıurfa 'nın Karaköprü Mahallesi'nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 26 yaşındaki Mustafa K., elindeki bıçak la yoldan geçenleri tehdit etmeye başladı. Yoldan geçenleri bağırarak tehdit eden zorba, mahallelinin uyarılarına rağmen eylemini sürdürdü.

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