ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrailliler ve Filistinlilerle yakın şekilde çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.

Biden, başkanlık yarışından çekilip yerine Kamala Harris'i aday göstermesinin ardından, Harris'in Delaware'deki seçim toplantısına telefonla katıldı. Harris'e desteğini ifade eden Biden, Orta Doğu'daki durum ve Gazze'deki çatışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da barış ve esirlerin serbest bırakılması

Biden, "Gazze'deki savaşı nasıl sona erdirip Orta Doğu'da barışa ulaşabileceğimiz ve tüm esirlerin eve dönmesini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda İsrailliler ve Filistinlilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.

Biden, Gazze'deki savaşı bitirmek için çaba göstermeye devam edeceğini ve esirlerin serbest bırakılması konusunda kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

Netanyahu ile görüşme belirsizliği

Kovid-19'a yakalandığı için Delaware'deki evinde izole bir şekilde çalışmalarını sürdüren Biden'ın, Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olası görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.