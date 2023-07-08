Biden, CNN'e verdiği mülakatta, Ukrayna'ya misket bombası desteğiyle ilgili konuştu.

Ukrayna'ya misket bombası vermenin "çok zor bir karar" olduğunu ifade eden Biden, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü aktardı.

Ukrayna'nın cephanelerinin bittiğine işaret eden Biden, cephanelerin üretimiyle ilgili yeterli kapasiteye ulaşılıncaya dek bir "geçiş dönemi" olarak bu desteğin sağlandığını belirtti.

Misket bombalarının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye taraf olmadıklarını hatırlatan Biden, "Ancak bu kararı vermeye ikna olmam biraz zaman aldı." dedi.

Biden, önemli olanın, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'nın ihtiyacı olan silahlara sahip olması olduğu mesajını vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya kendi envanterinden yapacağı 800 milyon dolarlık askeri yardım kapsamında misket bombalarının da verileceğini duyurmuştu.

Röportajın tamamı pazar günü yayımlanacak.