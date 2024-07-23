ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'a yakalandığı dönemde Delaware'deki evinde dinlendikten sonra bugün Beyaz Saray'a dönecek. Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önemli bir görüşme yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware eyaletinde dinleniyordu. Bugün Beyaz Saray'a dönecek olan Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor.

Gazze ve ateşkes görüşmeleri masada

Görüşmenin ana gündem maddelerinin Gazze'deki son durum ve ateşkes görüşmeleri olacağı öngörülüyor. İki lider, bölgede yaşanan gerilimleri ve olası çözüm yollarını kapsamlı şekilde ele alacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden 17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanmasının ardından Delaware'deki evinde izole bir şekilde dinleniyordu. Bugün ise Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Görüşme ihtimali üzerine spekülasyonlar

İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlerde, Biden'ın hastalığı nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyebileceği iddiaları gündeme gelmişti.