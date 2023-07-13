Beril SÖNMEZ, (DHA) – ABD Başkanı Joe Biden NATO Zirvesi sebebiyle bulunduğu Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya ile görüştü.

Belarus’ta 2020 devlet başkanlığı seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko’nun rakibi olarak aday olan Sviatlana Tsikhanouskaya, dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü duyurdu. Tsikhanouskaya açıklamasında “Bu akşam Vilnius Üniversitesi'ndeki tarihi konuşmasının ardından Joe Biden ile tanışma şerefine eriştim. Ona Belarus özgür, demokratik ve bağımsız olana kadar mücadelemizi bırakmayacağımızı söyledim. Belarusluların özgürlüğe giden yolda ABD'nin desteğine güvenebileceklerinden emin oldum” ifadelerini kullandı.

BELARUS'TAKİ NÜKLEER SİLAHLARLA İLGİLİ YAN ETKİNLİK DÜZENLEDİ

Tsikhanouskaya ayrıca NATO Zirvesi sebebiyle Vilnius’ta, Belarus’a nükleer silah konuşlandırmanın bölge güvenliği sonuçlarıyla ilgili bir yan etkinlik düzenlediklerini belirtip “Belarus’da nükleer silahların konuşlandırılması sadece bir iç sorun değil, aynı zamanda küresel güvenlik için bir tehdittir. Rusya, bu silahları konuşlandırarak Ukrayna ve müttefiklerine şantaj yapmayı ve aynı zamanda Belarus üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için yeni koşullar yaratmayı amaçlıyor” açıklamasını yaptı.



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