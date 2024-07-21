ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Biden’ın bu kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını hedef aldı ve "Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" dedi.

"Harris'i yenmek daha kolay olacak"

Biden'ın adaylıktan çekilmesine karşılık, eski rakibi ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump, CNN'e verdiği demeçte, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump, Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını ve doktorlarının Biden'ın başkanlığa uygun olmadığını bildiğini belirtti.

"Hiç başkan olmamalıydı"

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı" diyerek, Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu. Biden'ın başkanlık için hiçbir zaman uygun olmadığını ve başkanlık süresince ülkeye zarar verdiğini öne sürdü. Trump, Biden'ın başkanlığının verdiği zararları hızlıca "tamir edeceğini" söyledi.

Biden'dan Kamala Harris'e tam destek

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurmasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam desteğini açıkladı. Biden, yaptığı açıklamada, "Demokrat dostlarım, adaylığı kabul etmemeye ve görev sürem boyunca tüm enerjimle başkanlık görevlerime odaklanmaya karar verdim. 2020'de Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçmek en iyi kararımdı. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi ve onayımı sunuyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Hadi yapalım şunu" dedi.