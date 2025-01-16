ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması nedeniyle Netanyahu’yu tebrik etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Amerikalılar da dahil olmak üzere rehinelerin yaşadığı zorlukları ele aldığı ve bu gelişmeyi bir başarı olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Rehineler ailelerine kavuşuyor

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre liderler, 15 aylık esaretin ardından rehinelerin ailelerine kavuşacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Biden’ın bu süreçte Netanyahu’ya destek verdiği ve İsrail halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladığı belirtildi.

Netanyahu’dan Trump ve Biden’a teşekkür

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun hem Biden’a hem de ABD'nin seçilmiş eski başkanı Donald Trump’a ateşkes anlaşmasının sağlanmasındaki katkıları için teşekkür ettiği bildirildi. Netanyahu, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi.

Netanyahu'nun tüm rehineleri geri getirmeye kararlı olduklarını vurguladığı belirtilen açıklamada, “Başbakan Netanyahu, seçilmiş başkan Trump’ın ABD'nin Gazze​'nin terörizm için bir sığınak olmaması için İsrail'le birlikte çalışacakları yönündeki açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi” ifadelerine yer verildi. Netanyahu ve Trump'ın yakında Washington'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü ve rehine anlaşmasının ilerletilmesi konusundaki yardımları için ona da teşekkür etti” denildi.