ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklemesi, küresel piyasalarda belirsizlik yarattı. Piyasalar, enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının politikalarına ve büyük şirketlerin finansal sonuçlarına odaklanmış durumda.

Küresel piyasalarda temkinli başlangıç

ABD Başkanlık seçimlerinde Biden’ın adaylıktan çekilmesi, piyasalarda belirsizliği artırdı. Dünya genelinde merkez bankalarının sıkı para politikalarının sonuna yaklaşıldığı bu dönemde, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Biden’ın çekilmesi ve Trump’ın yükselişi

ABD Başkanı Joe Biden, dün adaylıktan çekildiğini duyurdu ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklediğini açıkladı. Biden’ın sağlık durumu ve Trump’ın anketlerde öne geçmesi Demokratlar arasında tartışmalara yol açtı. Analistler, Trump’ın anketlerde güçlü bir şekilde önde olduğunu belirtti.

Makroekonomik veriler ve Fed politikaları

Bu hafta ABD'deki makroekonomik veriler yakından takip edilecek. Özellikle büyüme verileri ve iş gücü piyasası verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik beklentileri şekillendirecek. Son veriler, iş gücü piyasasında soğuma işaretleri gösterdiği için Fed’in genişleyici politika adımları için alan açıyor.

Şirket bilançoları ve piyasa tepkileri

Alphabet, Tesla, Qualcomm ve IBM gibi dev şirketlerin bilançoları, hisse ve sektör bazlı oynaklığı artıracak. Bu bilançolar, piyasaların genel seyrini etkileyecek önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı 2 bin 405 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 82,2 dolara yükseldi. Dolar endeksi 104,3 seviyesinde ve bakırın libresi yüzde 0,6 değer kaybıyla 4,22 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa borsaları, geçtiğimiz cuma günü karışık bir seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri sabit tuttu. Asya pay piyasaları haftaya karışık seyirle başladı. Çin Merkez Bankası (PBoC) resesyon endişeleri nedeniyle borçlanma faizlerini indirdi.

Türkiye piyasaları ve Moody’s not artışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,15 artışla kapanış rekoru kırdı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltti. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 33,0600 seviyesinden işlem görüyor.

Teknik analiz ve takip edilecek veriler

Analistler, BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtiyor. Bugün takip edilecek veriler arasında TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi öne çıkıyor.