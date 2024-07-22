TIME Dergisi, kapak tasarımında önemli bir değişiklik yaptı

Amerikan TIME dergisi, Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından kapak tasarımında önemli bir değişiklik yaptı. Daha önce Biden’ı "Panik" başlığı altında çizginin dışında gösteren dergi, yeni sayısında Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’i merkezde konumlandırdı. Bu değişim, Biden’ın yarıştan çekilmesinin medyada yarattığı etkiyi vurguluyor.

Biden'ın kararını New York Times: "Cesur bir karar" olarak yorumladı

New York Times, Biden’ın seçimlerden çekilme kararını “cesur” bir adım olarak değerlendirdi. Gazete, Biden’ın bu hareketinin, Donald Trump’ın yeniden başkanlık şansını azalttığını ve Demokrat Parti için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Biden’ın ulusal çıkarları kişisel gurur ve hırsının önünde tutarak önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.

Washington Post: "Kargaşa ve belirsizlik"dedi

The Washington Post, Biden’ın çekilmesinin Demokrat Parti’yi karmaşık bir duruma soktuğunu ve seçim sürecinde kargaşa duygusunu artırdığını yazdı. Eski başkan Barack Obama’nın Biden’ı övmesine rağmen, Harris’i desteklememesi dikkat çekti. Harris’in ülkenin ilk kadın başkanı olma fırsatını yakaladığı ifade edildi.

Haaretz: "Biden, Son Siyonist başkan mı?"

İsrailli Haaretz gazetesi, Biden’ın çekilmesini “belki de İsrail’in son Siyonist başkanını kaybetmesi” olarak yorumladı. Biden’ın İsrail’e karşı sert tutumu ve Gazze’deki sivil ölümlerine duyarlılığı, Haaretz’in haberinde vurgulandı.

The Times of Israel: "Yaşın getirdiği sorunlar" konusu üzerinde durdu

The Times of Israel, Biden’ın yaşının başkanlık görevinde büyük bir soru işareti oluşturduğunu belirtti. Biden’ın sağlık sorunları ve ailesiyle yaşadığı zorlukların, kararını etkileyen faktörler arasında olduğunu ifade etti. Ayrıca Biden’ın Obama döneminde önemli bir görev üstlenmiş olduğu ancak yaşı nedeniyle bazı eleştiriler aldığına dikkat çekildi.

The Guardian: "Topal ördek mi, miras bırakan mı?"

İngiltere'den The Guardian, Biden’ın çekilmesini ABD’nin dış politika ilişkileri açısından değerlendirdi. Biden’ın halefinin, ülkenin uluslararası ilişkilerinde nasıl bir etki yaratabileceği üzerine yorumlar yapıldı. Kamala Harris’in liderliğinde ABD’nin dış ilişkilerinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

France24: "Bir çıkışın anatomisi" olarak değerlendirdi

Fransa merkezli France24, Biden’ın çekilmesini, “yoğun baskılar altında bir çıkış” olarak nitelendirdi. Biden’ın yaşlılık ve eleştirilen performansının, bu kararın arkasındaki nedenler olarak görüldüğünü belirtti. Demokratların Kamala Harris’i desteklemesinin, Biden’ın çekilmesinin ardından hız kazandığı ifade edildi.

El Mundo gazetesi, Biden’ın adaylıktan çekilmesini akıllıca ve cesur bir adım olarak nitelendirdi

İspanyol El Mundo gazetesi, Biden’ın adaylıktan çekilmesini akıllıca ve cesur bir adım olarak nitelendirdi. Biden’ın bu kararıyla, uluslararası ittifakları yeniden canlandırma çabasına dikkat çekildi. Ancak ABD’nin içindeki kutuplaşmanın ve diğer sorunların devam ettiği belirtildi.

Dünya basını, Biden’ın adaylıktan çekilmesini çeşitli açılardan ele alarak, bu önemli gelişmenin küresel siyasette yaratacağı etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.