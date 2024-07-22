Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının hemen öncesinde Bitcoin, 67 bin dolar seviyesini aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ancak açıklamanın hemen ardından BTC, 1.000 dolarlık bir düşüş yaşayarak 67.340 dolara geriledi. Bu ani düşüşün ardından Bitcoin tekrar yükselişe geçerek toparlanma sinyalleri verdi.

Trump'ın kripto endüstrisine desteği

Bitcoin, Eski Başkan Donald Trump'ın kripto endüstrisine desteğini açıklamasının ardından toparlanma göstermişti. Trump, BTC'nin "Amerika'da üretilmesini" istediğini belirtmiş ve bu açıklama Bitcoin piyasasında olumlu bir etki yaratmıştı.

Seçimlerin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisi

Standard Chartered analistleri, ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin fiyatı için bir sonraki önemli katalizör olacağını öngörmüştü. Analistler, Trump'ın zaferi durumunda yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının 150 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini ifade etmişti.