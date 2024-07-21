ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağını ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Kamala Harris, herkesin merak konusu oldu. Peki, Kamala Harris kimdir ve hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

İşte Kamala Harris'in hayatı ve kariyeri...

Kökleri ve eğitimi

Kamala Harris, Kaliforniya'nın Oakland kentinde doğdu. Annesi, meme kanseri üzerine çalışan Hint asıllı bir bilim kadını, babası ise Stanford Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Jamaika asıllı bir akademisyendi. Harris, Washington D.C.'deki tarihi Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve ekonomi üzerine lisans eğitimini tamamladı. Ardından San Francisco'daki Hastings College of Law'da hukuk derecesi aldı.

Hukuk kariyeri ve ilkler

Kamala Harris, mezun olduktan sonra Alameda County'de savcı olarak görev yapmaya başladı. 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu ve bu görevi üstlenen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olarak tarihe geçti. Harris, 2010 yılında Kaliforniya'nın ilk kadın başsavcısı oldu. Burada uyuşturucu suçlularına eğitim ve iş fırsatları sunan "hayata dön" programını başlattı, polis memurlarına vücut kameraları takılmasını sağladı ve ırkçılıkla mücadele programları yürüttü.

Siyaset ve senato kariyeri

2017 yılında ABD'nin ikinci siyah kadın ve ilk Hint asıllı senatörü olarak Kaliforniya'dan seçildi. Senatörlüğü sırasında iç güvenlik, hükümet işleri, istihbarat, bütçe ve adalet komitelerinde görev aldı. Harris, Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh'ya yönelttiği "zor sorular" ile dikkat çekti.

Uluslararası ilişkiler ve insan hakları

Kamala Harris, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Trump yönetimini eleştirdi ve ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini savundu. Göçmen bir aileden gelen Harris, sivil haklar ve sosyal adalet konularında da aktif rol aldı.