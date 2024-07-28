Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, sosyal medyada paylaştıkları yeni pozlarla yine gündeme oturdu. Çiftin bu kez hayranlarını sevindiren bir haberleri var: Bieber çifti, ilk çocuklarını bekliyor.

Hayranlarından milyonlarca beğeni

Justin ve Hailey Bieber, bebek beklediklerini duyurdukları fotoğrafı Instagram hesaplarında paylaştı. Fotoğrafta, Hailey'nin belirginleşen karnıyla verdikleri sevimli poz, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Hayranları, çiftin mutluluğuna ortak olurken, ünlü isimlerden de tebrik mesajları yağdı.