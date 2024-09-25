Sportif balıkçılık tutkunları için bir gelenek haline gelen "Big Fish Çeşme 2024", bu yıl Avek ana sponsorluğunda 26-29 Eylül tarihlerinde Ege’nin muhteşem sularında düzenlenecek. "Yakala Bırak Yaşat" mottosuyla gerçekleştirilen turnuva, hem amatör balıkçılara hem de ünlü isimlere ev sahipliği yaparak heyecan dolu bir deneyim sunacak.

Turnuva detayları ve katılımcılar

Bu yılki etkinlikte, 50’den fazla tekne ve 300’den fazla amatör balıkçı yer alacak. Çeşme Marina’dan denize açılacak tekneler, Ege sularında en büyük balığı yakalamak için rekabete girecek. Turnuva, Türkiye'nin önde gelen sportif balıkçılık isimlerinden Ertuğrul İçingir'in liderliği ve başhakemliği ile gerçekleştirilecek. Etkinliğin gala gecesinde dereceye girenler ödüllendirilecek ve denizlere olan hassasiyet bir kez daha vurgulanacak.

Sürdürülebilirlik ve bilinçli avlanma

Bu yılki turnuvanın temel felsefesi, "Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" olarak belirlenmiş durumda. Amatör balıkçılar, yakaladıkları balıkların ihtiyaç fazlası olanlarını tekrar denizlere bırakacak. Bu uygulama, balıkçılık sporunun yaygınlaşmasını ve çevre bilincinin artmasını hedefliyor. Çevre hassasiyetine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Sponsorluklar ve destekleyenler

Big Fish Çeşme 2024’ün ana sponsorluğunu Avek Otomotiv üstlenirken, Extranet, Furuno, Odyssey ve Vicem Yatch gibi firmalar da destekleyici sponsorlar arasında yer alıyor. Yarışmacı formaları Cresta tarafından temin edilirken, Sade Urla gala yemeği sponsorluğu da önemli katkılardan biri.

Etkinlik takvimi

25 Eylül (Çarşamba): Teknelerin marinaya varışı

27 Eylül (Cuma): Yarışma kayıtları ve açılış kokteyli

28 Eylül (Cumartesi): Yarışma başlangıcı, balık tartımı ve eğlence

29 Eylül (Pazar): Ödül töreni ve gala yemeği

Etkinliğe nasıl katılabilirsiniz?

Balıkçılık tutkunları, "bigfishturkey" Instagram hesabını takip ederek tüm gelişmeleri anlık olarak izleyebilirler. Ayrıca, etkinliğe katılmak isteyenler için detaylı bilgi ve kayıt işlemleri Çeşme Marina’nın resmi web sitesinde yer alıyor.

Big Fish Çeşme 2024, hem amatör balıkçılar hem de doğa severler için eşsiz bir deneyim sunarken, denizlerimize olan duyarlılığı artırmayı amaçlıyor. Ege Denizi’nde gerçekleşecek bu büyük buluşma, sportif balıkçılığın keyfini çıkarmak ve sürdürülebilir yaşam bilincini pekiştirmek için mükemmel bir fırsat.