Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş ve Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, Biga Fuarı’nın hazırlıkları için bir araya geldi. Toplantıya ev sahipliği yapan Bülent Baş, Biga'da düzenlenecek olan Sığırcılık Güzellik Yarışması ve 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Biga Fuarı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İkinci yüzyılın parlayan yıldızı

Toplantıda, Şadan Doğan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında başkanları bilgilendirdi. Doğan, Biga Fuarı için hazırlıkların hızla sürdüğünü belirterek, “Biga’mızı ikinci yüzyılın parlayan yıldızı yapmak için ara vermeden çalışıyoruz” dedi.

Biga Fuarı, bölgenin tarım ve ticaret potansiyelini tanıtmak ve güçlendirmek amacıyla düzenlenirken, yerel ve ulusal katılımcılar için önemli bir platform sunacak. Başkanlar, fuarın başarılı geçmesi için iş birliğini sürdüreceklerini belirttiler.