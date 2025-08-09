Biga Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler Odası Başkanı Sait Tanur ve Biga Kahveciler Odası Başkanı İlhan Yavuz, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, eğitim kalitesini artırmaya yönelik pek çok konu ele alındı.

Gerçekleşen buluşmada, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, okul kantinlerinin işletilmesi, mesleki eğitimde iş birliklerinin güçlendirilmesi, staj ve çıraklık imkanlarının genişletilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca okul servislerinin denetlenmesi, şoförlerin eğitimi, taşımalı eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gibi başlıklar da gündeme geldi.

Oda başkanları, öğrenciler için burs sağlanması, kırtasiye yardımı yapılması ve eğitim kampanyaları düzenlenmesi gibi projelere destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eğitimde tüm paydaşların desteği bizim için çok kıymetli. İş birliği sayesinde öğrencilerimize daha iyi imkanlar sunabiliriz” dedi.