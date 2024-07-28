Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yağmurun ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökyüzünde muazzam bir gökkuşağı belirdi. Biga'nın gökyüzü, yağmur sonrası renklerin birleşmesiyle adeta bir renk cümbüşüne dönüştü.

Gökkuşağının eşsiz görüntüsü

Yağmurun ardından güneş ışınlarının gökyüzüyle buluşması, çok net görülen gökkuşağını ortaya çıkardı. Bu eşsiz görüntü, Biga'nın sakinlerinin büyük ilgisini çekti. Rengarenk yaylanan gökkuşağı, adeta bir doğa harikası olarak vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Vatandaşların ilgi odağı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bu doğa olayı, bölge halkı tarafından büyük bir merakla izlendi ve görüntülendi. Gökkuşağının canlı renkleri, hem görsel bir şölen sundu hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.