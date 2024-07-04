Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen kazada, araçta bulunan Özlem Avcı (35) olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Ayşegül Aksoy da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Bigadiç’in Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkiinde meydana geldi. Medine Aksoy (29) yönetimindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 yaşındaki İkra, 6 yaşındaki Ömer Emin, 4 yaşındaki Taha, 80 yaşındaki Ayşe Avcı, 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ve 7 yaşındaki Yusuf Aksoy da yaralandı. Yaralılar, Bigadiç ve Balıkesir’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Ayşegül Aksoy'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kazaya karışan araçtaki diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği açıklandı.