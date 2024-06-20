Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Esenler kırsal mahallesinde, zirai bir alanda çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye hızla intikal eden orman ve itfaiye ekipleri, yoğun bir mücadele sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangına, rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle 3 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterin yanı sıra, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 100 personel ile müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları başladı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, orman ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların, yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Bölge halkı, yangının daha fazla yayılmaması ve çevreye zarar vermemesi için ekiplerin gösterdiği çabayı takdirle karşıladı. Soğutma çalışmalarının ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.