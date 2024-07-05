Bigadiç ilçesinde yaşanan trajik trafik kazası, bölgede büyük üzüntü yarattı. Bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğini gözler önüne serdi. Saatler 14:30'u gösterdiğinde, virajı alamayan bir otomobilin kontrolden çıkarak yoldan çıktığı ve hızla ağaca çarptığı görüldü.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kazada otomobilde bulunan Özlem Avcı (35), Ayşe Avcı ve 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybetti. Aracın içinde bulunan diğer yolcular ise yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.