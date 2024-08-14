Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen ve Çanakkale Tenis Akademisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 8-9-10 Yaş Hafta sonu Tenis Turnuvası'na katılan Biga'lı genç tenisçiler, turnuva sonrasında Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Biga'lı sporculardan büyük başarı

Turnuvada Biga’yı temsil eden ve final oynayarak ikincilik madalyası kazanan Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri Esat Hüseyin Tozyılmaz ve Buğra Manyas, elde ettikleri başarıyla ilçeye gurur yaşattı. Genç sporcular, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve antrenörleri Murat Tirfilli ile birlikte Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Ercan Kayabaşı, genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti ve onlara gelecekteki spor hayatlarında da başarılar diledi. Ziyaret sırasında, genç tenisçilerin elde ettiği başarıların Biga'da spora olan ilgiyi artıracağı vurgulandı.