AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Şadan Doğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret ederek, Biga’da yapımı planlanan Bozlar Serbest Bölgesi projesi hakkında görüşmelerde bulundu. Görüşmede, serbest bölgenin bölge ekonomisine katkıları ve projede gelinen son durum ele alındı.

Serbest bölgede öne çıkan sektör

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de faaliyet gösteren 19 serbest bölgenin ekonomiye büyük katkılar sunduğunu belirtti. Bakan Bolat, özellikle yat ve tekne inşasında Türkiye’nin cazip bir yatırım merkezi olduğunu vurgularken, Antalya ve Kocaeli gibi bölgelerdeki doluluk oranlarının %100’e ulaştığını söyledi. Biga’da kurulması planlanan Bozlar Serbest Bölgesi’nin de bu alanda önemli bir alternatif olarak öne çıktığını ifade eden Bolat, bölgenin yat ve tekne imalatı odaklı bir merkez olmasının planlandığını belirtti.

“Biga için ekonomik canlanma sağlayacak”

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Bozlar Serbest Bölgesi’nin Biga ve Çanakkale için prestijli bir proje olacağını söyledi. Gider, küresel salgın sonrasında artan yat ve tekne talebinin bu sektörde yeni yatırım fırsatları yarattığını belirtti. Gider, “Bu proje, hem doğrudan istihdam sağlayacak hem de yan sektörlerle birlikte ekonomik bir canlanma yaratacak. Biga’nın bu önemli projeyle bölgesel bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

“Proje planlandığı gibi ilerliyor”

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, Bozlar Serbest Bölgesi’nin Biga için kritik projelerden biri olduğunu ifade ederek, çalışmalarda planlanan takvime uygun şekilde ilerlediklerini belirtti. Doğan, Biga’nın sanayi, tarım ve hayvancılıkta önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, “Bu proje, Biga’nın ekonomik potansiyelini daha da artıracak” dedi. Ayrıca, desteklerinden dolayı Bakan Bolat ve Milletvekili Gider’e teşekkürlerini iletti.