Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu’dan uyarlanan Bihter filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Çarpıcı temaları ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, “Bihter’in trajik hikayesi”ni etkileyici bir dille anlatıyor.

İlk kez televizyon ekranlarında gösterilecek olan Bihter, 13 Ocak akşamında NOW TV'de izleyicisiyle buluşuyor.

Bihter, toplumun dayattığı kurallar ile bireyin özgürlük arayışını merkezine alan bir hikaye. Sevgi ve şefkate aç olan genç bir kadın olan Bihter, baskıcı annesi Firdevs Hanım’ın yönlendirmesiyle, kendisinden yaşça büyük olan zengin iş insanı Adnan Bey ile evlenir.

Ancak bu evlilikte aradığı duygusal tatmini bulamayan Bihter, Adnan Bey’in yeğeni Behlül ile yasak bir aşk yaşamaya başlar. Duygusal gelgitler, toplumsal normların baskısı ve vicdan muhasebesi, Bihter’i kaçınılmaz bir trajediye sürükler. Film, aşk, özgürlük ve kimlik arayışını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bihter Filmi Oyuncu Kadrosu

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bihter filminin rolleri ve oyuncuları şu şekilde:

Farah Zeynep Abdullah – Bihter

Boran Kuzum – Behlül

Osman Sonant – Adnan Bey

Hande Ataizi – Firdevs Hanım

Helin Kandemir – Nihal

Nezaket Erden – Peyker

Lorin Menhart – Beşir

Mertcan Tekin – Nihat

Mert İnce – Bülent

Ebru Özkan – Matmazel

Tilbe Saran – Arsen Hala