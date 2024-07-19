TURGAY KILIÇ - ÖZEL

İzmir Depremzedelerle Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Bilal Çoban, Manaykuyu’daki dernek binasında yaptığı açıklamada “Depremden sonra rezerv alan ve proje alanlarında 5 bin 200 civarında konut ve işyeri yapıldı. Bu konutlar ağır hasarlılar ve proje alanlarında bulunan depremzedelerimize verildi. Ancak evleri orta hasarlı ve az hasarlı olan depremzedelerin eve kavuşabilmesi için rezerv alanda fazlalık olarak bulunan bin 200 adet konutun depremzedelerimize satış önceliği verilmesini ve daha fazla konut imalatı yapılarak bunların depremzedelerimize satışını talep ediyoruz” dedi.

Yunanistan’ın Sisam Adası’nda 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve İzmir’in Bayraklı semtinde büyük yıkımlara neden olan 6,9 büyüklüğündeki depremde 119 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yurttaşın evsiz kaldığı depremden sonra depremzedelerin yaşadığı sorunlar hâlâ çözülemedi.

Depremzedelerin konut edinebilmesinde banka kredisi sürecine değinen İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Dünya Bankasıyla imzaladığı iklim ve afetlere dirençli kentler projesi kapsamında riskli binaların dönüştürülmesi için yaklaşık 330 milyon Euro’luk bir kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynağın kullanımında pilot il olarak İzmir seçilmiştir. Şubat ayı başında bu kaynağın İzmir için kullanılacağı açıklanmıştı. Bu kaynağın taleplerimizin karşılanmasında değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu. Çoban şunları söyledi:

“Depremden sonra rezerve alan ve proje alanlarında 5 bin 200 civarında konut ve işyeri yapıldı. Bu konutlar ağır hasarlılar ve proje alanlarında bulunan depremzedelerimize verildi. Evleri orta hasarlı ve az hasarlı olan depremzedeler ise hâlâ evsiz! Rezerv alanda fazlalık olarak bulunan bin 200 adet konutun depremzedelerimize satış önceliği verilmesini, aynı zamanda rezerve alanda daha fazla konut imalatı yapılarak bunların evleri az ve orta hasarlı depremzedelerimize satışının gerçekleştirilmesini talep ediyoruz."

"Her zaman kendi söküğümüzü kendimiz diktik"

Çoban, Halk Banktan 0,79 faiz oranı bir kredi tahsis edildini ancak bu kredinin 'halk konut' için kullanıldığını söyledi. Evleri orta ve az hasarlı olan depremzedelerin krediye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çoban, "Banka ile belediye şirketleri arasında yapılan protokol gereği sunulan sözleşmeye uyulmadı. Ancak biz pes etmedik. Nasıl ki daha önce emlak konutun İzmir’de depremzedelerin evlerinin yapımı için öncülük etmesini talep edip bunu yerine getirdiysek, bundan sonra da depremzedelerimize yapılacak her şeyde ısrarcı olacağız" dedi.

'Halk Konut'un 2,5 yıl önce temellerini attıklarını hatırlatan İZDEDA Başkanı Çoban, şunları söyledi:

"Bakanlık ile görüşmelere başladığımızda önümüzde halk konutlar için birçok sorun vardı. Bu kredinin kooperatiflere kullandırılma süreci yorucu geçse de bugün gelinen noktada iki tane Halk Konut Kooperatifi kredisi onaylandı. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Halk konutlarda bugüne kadar her zaman kendi söküğümüzü kendimiz diktik.”

İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, sorularını ise şöyle sıraladı:

Bugüne kadar kurulan 29 tane kooperatiften kaç tane kooperatif kalmıştır?

İlk on kooperatifle protokol imzalayan İZBETON Ege Şehir ve hatta protokole sonradan eklenen Baybel şirketlerinden hangileri artık protokolde değildir?

Protokolle sürpriz bir şekilde zamanın belediye yetkililerince eklenen Baybel şirketi neden artık süreci tek başına yürüteceğini deklere etmiştir?

Protokolde yazan emsal dairelerimizi belediye şirketleri satın alacak mıdır?

Sadece temel atma törenlerinde gördüğümüz yöneticilerimizin halk konut yöneticileri ile kaç defa bir araya geldiğini sormak isterim?