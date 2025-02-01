Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi büyük bir coşkuya sahne oldu. Kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut İl Başkanı Bilal Saygılı, yeniden başkanlığa seçildi.

Yeni yönetim kurulu ve teşekkür mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sonrası yaptığı konuşmasında, önceki dönemlerde görev almış AK dava neferlerine teşekkür etti. Erdoğan, yeni yönetim kurullarında görev alan yol arkadaşlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

Divan Başkanlığı ve üyeleri belli oldu

Kongrede Divan Başkanlığı’na AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir İl Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan seçildi. Divan üyeliklerine ise İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, önceki dönem İzmir Milletvekili ve İl Başkanı Ali Aşlık ile Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Salih Çetinkaya seçildi.

Saygılı’dan anlamlı hediye: Çakabey miğferi

Kongre sonunda İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İzmir’in tarihi simgelerinden biri olan Çakabey Miğferi'ni hediye etti. Bu hediye, İzmir'in tarihi mirasına olan bağlılığın bir sembolü olarak anlam kazandı.

İzmir’e hizmet için yeni bir dönem başlıyor

AK Parti İzmir İl Kongresi, şehre yeni hizmetlerin ve güçlü bir teşkilat yapısının sinyallerini verdi. Yeni yönetimle birlikte İzmir'de önemli projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.