İzmir’deki kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan aksaklıklar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın hedefindeydi. Saygılı, CHP yönetimini ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı sert sözlerle eleştirdi.

"Örnekköy Projesinde Hiçbir İlerleme Kaydedilmedi"

Saygılı, 2016 yılında başlatılan Örnekköy Dönüşüm Projesi'nde ilerleme kaydedilmediğini belirterek, “Örnekköy dönüşüm projesi de 2016 yılında başlatılmış bir proje ama burada da hiçbir ilerleme kaydetmediler. Peki, planlanmış Uzundere, Örnekköy, Aktepe, Emrez’de 7 dönüşüm alanında yol kat edemedikleri dönüşüm sorununun arka planının matematiğine bir bakalım. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın bütçesi 68 milyon TL iken reklam ve tanıtım bütçesi 250 milyon lira 3,5 katından fazla. Hizmete reklam arası verilmez. Deprem riskiyle böylesine sorumsuzca mücadele edilemez! 40 ayda sıfır konut teslim edilmiş, üretimleri yüzde 10 seviyesinde!” dedi.

"Konutların Yüzde 65’i Kaçak"

Gaziemir Emrez’de planlanan 10 bin konutluk projede sadece 275 konutluk çalışma yapıldığını söyleyen Saygılı,“68 milyon TL ancak personel maaşlarını karşılıyor! Yine Gaziemir Emrez’de bir gösteri sergilediler. 220 bin metre kare alanda 10 bin konut yapılması planlanan mahallede eski Genel Başkanları Kılıçdaroğlu’na bir temel attırdılar. Ama, 275 konutluk çalışmayla hem Genel Başkanlarını hem halkı kandırdılar. Kaldı ki yakın geçmişte Karabağlar’da mağdur ettikleri vatandaşların dönüşüm isyanını bizzat yaşamışlardı. Defalarca kentsel dönüşümü bize bırakın dedik. Ama, yanaşmıyorlar! Şehrimizdeki konutların yüzde 65'i kaçak ve gecekondulardan oluşuyor. Geriye kalanların yüzde 50'ye yakını deprem yönetmeliğine uygun değil.” ifadelerini kullandı.

"AK Parti'den İzmir’e 116 Milyar TL Yatırım"

AK Parti’nin İzmir’e yaptığı yatırımlardan da bahseden Saygılı, "Sadece yüzde 30’u sağlıklı. Maalesef CHP; Türkiye’nin üçüncü büyükşehrini ‘kaçak şehir’ haline getirdi. Peki bu dönemde AK Parti merkezi hükümet olarak İzmir’e neler yaptı onlardan da bahsedelim. AK Parti iktidarı bu alanda 116 milyar TL yatırım yaptı. 20 yılda TOKİ vasıtası ile İzmir’e 25 bin konut inşa etti. Deprem sonrası, 5 bin konut, 300 işyerini teslim etti. Büyükşehir Belediyesi ise tüm bunlara karşın yıllardır; Uzundere’de 744 adet konut, 73 işyeri, Örnekköy’de 130 adet konut, 13 işyeri olmak üzere; sadece 874 konut, 86 işyerini hak sahiplerine teslim edebildi.” dedi.