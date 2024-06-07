AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in EXPO 2026 ve Yeşildere Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında CHP'yi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi.

"EXPO 2026 Hayal mi Olacak?"

Saygılı, 15 Ekim 2021'de İzmir’de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Yeşildere'de yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatacağını duyurduğunu hatırlatarak, 15 Ekim 2021 günü, 2020 depremi yıl dönümü ziyareti için İzmir’e gelen dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Konak Yeşildere'de yeni bir kentsel dönüşüm projesini başlatacağını duyurmuştu. Bunun üzerine dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ‘İzmir’in yıllardır bekleyen sorunlarından birini, Yeşildere’yi çözüme kavuşturuyoruz’ diyerek bir müjde verdi. EXPO 2026! Dönemin Büyükşehir Başkanının söylediğine göre; Türkiye’nin ilk büyük yeşil dönüşüm projesi bu vadide başlayacak ve bölge dört yıl içinde Expo 2026 alanına dönüşecekti. Sonra üzülerek takip ettik ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 1 Haziran’da verdiği bir mülakatta: ‘Geçen yıl EXPO Yönetim Kurulu Üyeleriyle yapılan bir toplantıda, 2026 yılına kadar tamamlanmasının mümkün olmadığının dile getirildiğini belirtmiş.’ İzmirlinin bundan haberi var mı, yok! Bakınız! Gizli kapaklı ajandalarla, İzmirliden saklanan habis planlarla bu işler yürütülemez" dedi.

"1 Milyar Liralık Üstyapı Çalışması Nereye Harcandı?"

Saygılı, Yeşildere Projesi'nde kamulaştırmanın yarısının yapıldığını, 500 milyon lira harcandığını ve borçlanıldığını belirterek, "Kamulaştırmanın yarısının yapıldığını, 500 milyon lira harcandığını ve borçlanıldığını açıklayan Cemil Tugay, en az bir milyar liralık bir üst yapı çalışmasının da gerekli olduğunu aynı röportajda söylemiş. Bu paralar kime harcandı, nereye ne kadar ödendi? En az 1 milyar liralık üstyapı yatırımı öngörüsü hangi fizibilite çalışmasına dayanarak yapıldı? Hepsi koca bir sır? İzmirlinin bunu bilmeye hakkı var!" açıklamasında bulundu.

"İzmir'in Uluslararası Güvenirliği Zarar Görüyor"

Saygılı, Yeşildere’nin yanlış bir seçim olduğunu sürekli söylediklerini, ancak dinlenmediklerini belirtti. "İzmir’in küresel organizasyonları yapacak bir noktaya gelmesini elbette en çok biz isteriz. Bu konuda hep destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz, AK Parti olarak zaten Yeşildere’nin yanlış olduğu çok söyledik, dinlemediler. Birçok vatandaşı mağdur ettiler, kamulaştırma yaptılar, davalar açıldı ve paralar harcandı, vatandaşların evleri yıkıldı. AK Parti grubumuz zaten salı günü cevaplanmak üzere soru önergemizi verdi. Ancak asıl sormak istediğim, verdiğimiz uluslararası taahhüt ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"İzmir Hem Vatandaş Hem de Uluslararası Platformda Güvenilmez mi Olacak?"

Saygılı, İzmir’in hem vatandaşları açısından güvensiz hem de uluslararası platformda güvenilmez bir şehir haline gelmesinin doğru olmadığını belirterek, "Bu projeyi nerede yapacaksınız; yoksa pardon vazgeçtik mi diyeceksiniz? Böyle olunca artık uluslararası güvenirliğimiz, itibarımız kalır mı? Oradaki vatandaşlarımız evleri ne olacak, nerede yaşayacaklar? İzmir’i hem vatandaşı açısından güvensiz hem de uluslararası platformda güvenilmez, sözünü tutmaz bir şehir noktasına getirmek doğru mu? Bu konuda bir açıklama bekliyoruz" dedi.