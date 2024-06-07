AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Tel-Aviv ile kardeş şehir ilan etmelerini eleştirerek, bu kararın acilen iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Gazze’nin tüm ilçelerle kardeş şehir ilan edilmesi çağrısında bulundu.

"Filistin meselesi küresel bir yara"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Filistin meselesinin önemine dikkat çekerek, İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı sistematik şiddeti ve soykırımı sert bir dille eleştirdi. "Filistin, İsrail Terör Devleti'nin Siyonist sapkın emelleri doğrultusunda sistematik bir katliama, planlı bir soykırıma uğruyor," ifadelerini kullanan Saygılı, Filistin’i tanıyan ülke sayısının Slovenya ile birlikte 147’ye ulaştığını belirtti. Saygılı, bu sayının artması ve tanıyan ülkelerin İsrail’e karşı seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın duruşu örnek teşkil ediyor"

Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barış diplomasisi liderlik vizyonuyla sergilediği irade ve cesur duruşun, vicdan sahibi toplumlar için örnek teşkil ettiğini ifade etti. İzmir’in, Türkiye’nin her köşesi gibi Gazze halkının haklı mücadelesinin yanında olduğunu belirtti.

"Tel-Aviv ile kardeş şehir ilanı İzmir halkı için tarihi bir utançtır"

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tel-Aviv ile kardeş şehir ilan etmesini eleştirerek, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. "İzmir, masum sivilleri ve günahsız yavruları katleden bir devletin ya da şehrin kardeşi olamaz, olmamalıdır. İzmir’in yanı, hamile kadınların, yaşlı sivillerin sığındığı kamplara gece yarısı ölüm bombaları kusan katillerin safı değildir," diyen Saygılı, bu kararın İzmir ve İzmir halkı için tarihi bir utanç olduğunu ifade etti.

"Gazze'nin kardeş şehir ilan edilmesi için teklif sunacağız"

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetici erke kamuoyu önünde çağrıda bulunarak, "Bu onulmaz ayıbı üzerinizde tarihi bir utanç olarak taşımaya son veriniz! Bir avuç katliamcı Siyonist sizin kardeşiniz ise de bunu yüreklice kabul edip bu gerçeği İzmir ve İzmirliyle paylaşınız," dedi.

"İzmir halkının safı masum Gazze halkıdır"

Saygılı, eğer İzmir’in safı masum ve mazlum Gazze halkıysa bunu çekinmeden ifade etmeleri gerektiğini belirtti. İlk Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, "İzmir’in Tel-Aviv’le olan sözde kardeşliğinin sona ermesi ve Gazze’nin tüm ilçelerimizce kardeş şehir ilan edilmesi için" AK Parti grubu olarak teklif sunacaklarını duyurdu.

"Utanç ve şeref arasındaki fark net"

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin İzmir halkı, tarih ve vicdan karşısında tercihini yapması gerektiğini belirtti. "Ya katil Netenyahu ve psikopat cani çetesiyle kardeşliklerini perçinleyecekler ya da Gazze’nin halkına şerefli bir selam göndereceklerdir. Utanç ve şeref arasındaki farkı bilenler için tablo bu kadar nettir," ifadelerini kullandı.