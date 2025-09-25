AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kınık’ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde hükümet yatırımlarını yerinde inceledi, çiftçilerle bir araya geldi ve TOKİ konutlarının inşaat sürecini değerlendirdi. Saygılı, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni TOKİ projelerine dava açarak engel olmakla suçladı.

"Millete hizmet etmek bizim için görev değil, şereftir”

Kınık programında teşkilat buluşmasına katılan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti teşkilatlarının her daim milletin yanında olduğunu belirterek, “Bizim farkımız, milletle aramızdaki gönül köprüsüdür” dedi.

Poyracık Mahallesi’ndeki spor yatırımlarını yerinde inceleyen Saygılı, CHP’li belediyelerin AK Parti’nin hizmet mirasını “çürüttüğünü” ileri sürdü. 2014–2024 arasında ilçeye kazandırılan doğalgaz, sağlık ve eğitim yatırımlarını tek tek sıralayan Saygılı, “Biz durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Çünkü bu aziz millete hizmet etmek bizim için görev değil, şereftir” ifadelerini kullandı.

TOKİ vurgusu

Kınık’ta inşası süren 202 konutluk TOKİ projesinin yüzde 40’ının tamamlandığını söyleyen Saygılı, “Biz İzmir’de vatandaşlarımıza güvenli, modern evler yaparken, CHP’li Büyükşehir önümüze dava açarak engel oluyor. Vatandaşın yuvasına kavuşmasını geciktiriyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Musacalı barajı ve sulama projesi

Saygılı, Kınık ve Bergama’yı kapsayan Musacalı Barajı ve Sulama Projesi’nde de incelemelerde bulundu. Barajın 5,5 milyon metreküp su tuttuğunu belirten Saygılı, “Yatırım bedeli 750 milyon TL. 2025 yılı sonunda suyun toprakla buluşmasıyla çiftçimizin gelirinde ciddi artış olacak” dedi. Ayrıca Kapıkaya Barajı dahil İzmir genelinde onlarca baraj, gölet ve sulama tesisinin yapımının sürdüğünü kaydetti.