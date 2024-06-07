AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’deki ulaşım sorunlarına değinerek, CHP’li belediyenin projelerini hayata geçirme konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

"Ulaşım sorunu ciddi boyutlarda"

Saygılı, İzmir'deki ulaşım sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. "Bu kentte ulaşım sorununun ciddi boyutlara ulaştığı su götürmez bir gerçek. Sayın Başkanın bazı projeleri ve vaatleri vardı. Bunları biliyor ve yapıp yapmayacağını takip ediyoruz," dedi.

"Gıda çarşısı projesine destek verdik, ihale bekliyoruz"

Saygılı, Gıda Çarşısı girişini rahatlatacak battı çıktı projesine destek verdiklerini belirtti. "Geçen dönem destek verdiğimiz Gıda Çarşısının girişini rahatlatacak battı çıktı için gereken krediyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız sayesinde İller Bankası’ndan çıkarttık. Projenin kredisi hazır bekliyor. Şu an ihale yapmalarını bekliyoruz. Tüm sürece kredisi dahil biz destek verdik. Yapmaları gereken sadece İller Bankası’nın Dünya Bankası’ndan aldığı kredi için fizibilite hazırlayıp teslim etmek ve ihaleye çıkmaları," ifadelerini kullandı.

"İzmirli laf değil, hizmet bekliyor"

Saygılı, İzmirli vatandaşların hizmet beklediğini belirterek, "İzmirli sizden laf üstüne laf koymanızı değil, taş üstüne taş koymanızı istiyor," dedi. Bu konuda takibe devam edeceklerini ve projelerin hayata geçirilmesi için gereken desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.