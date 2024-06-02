Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Engelliler Derneği’nin fide dikim programına katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeniçepni Köyü'nde engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bozüyük Engelliler Derneği'nin fide dikim programına katılan Vali Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, “Engelli bireylerimizin toplumun her kesiminde aktif olarak yer alması bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, hem çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor hem de engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını teşvik ediyor,bizler her zaman engelli bireylerimizin yanındayız” dedi.