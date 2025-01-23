Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Askerliğini yapacak kişilerin gidecekleri yerler belli oldu. Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı da bu kışlalardan biri.

Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı, askerliğini yapacak kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konum oldu. Peki, bu önemli askeri tesise nasıl ulaşılır? İşte detaylı ulaşım bilgileri…

Otobüsle ulaşım

Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’na otobüsle ulaşmak, genellikle Eskişehir ve Bursa illeri üzerinden sağlanabiliyor. Ancak, Bilecik Otobüs Terminali’nden komutanlığa direkt bir otobüs hattı bulunmuyor. Terminal ile kışla arasındaki mesafe yaklaşık 1,5 kilometre.

Şehir içi minibüsler: Buradan birliğe ulaşım için şehir içi H1, H2 ve H7 numaralı minibüs hatları kullanılabilir.

Taksi: Ticari taksilerle de kolayca ulaşım sağlanabilir.

Trenle Ulaşım

Eskişehir istikametinden İstanbul yönüne giden trenler, Bilecik ilinden geçiyor. Ancak Bilecik Tren İstasyonu, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’na yaklaşık 10 kilometre mesafede.

Trenden indikten Komutanlığa ulaşmak için taksiye binilebilir.

Tren istasyonundan şehir içi minibüs hatlarıyla da ulaşım sağlanabilir.

Hava Yolu ile ulaşım

Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’na doğrudan hava yolu ile ulaşım imkânı bulunmuyor. En yakın havaalanları Eskişehir ve Bursa'da yer aldığından havaalanından kara yolu ile Bilecik’e ulaşmak gerekiyor.

Bilecik'e nasıl ulaşılırsa ulaşılsın, ulaşımın genellikle Eskişehir ve Bursa üzerinden sağlanması, bölgeye yakın şehirlerden gelenler için kolaylık sağlıyor.